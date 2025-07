Milan | svolta a destra Tare beffa il Napoli

Prosegue la ricerca dei rossoneri del terzino destro. Con Pubill ormai svanito, Doué resta un obiettivo, ma attenzione ad un profilo inedito per i rossoneri Il nuovo Milan inizia a prendere forma. La sconfitta contro l’Arsenal nella sfida di Singapore ha confermato la necessità di dover rinforzare la rosa in determinati reparti. Segnali positivi sono arrivati da alcuni giocatori, ma la strada è lunga e Allegri spera di poter contare nel minor tempo possibile sull’intera rosa. Nelle prossime ore si aggiungerà Estupinan e farà il suo esordio nella sfida contro il Liverpool a Hong Kong. (Lapresse) – calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Milan: svolta a destra, Tare beffa il Napoli

In questa notizia si parla di: milan - svolta - destra - tare

Milan, retroscena Conceicao: la svolta a poche ore dalla finale - Interessanti sviluppi per il futuro del tecnico del Diavolo, i vari intrecci analizzati su ‘TiAmoCalciomercato’ Giornata calcistica con riflettori puntati, ovviamente, sul Milan e sull’impegno in finale di Coppa Italia contro il Bologna.

Calciomercato Milan, rinnovo di Theo Hernandez: arriva la svolta! Il giocatore pronto per la decisione - Calciomercato Milan, importante aggiornamento sul futuro di Theo Hernandez: il francese è orientato ad accettare l’offerta di rinnovo Arriva un importante aggiornamento dalla Gazzetta dello Sport sul calciomercato Milan della prossima estate e in particolare sul futuro di Theo Hernandez, attualmente in scadenza a giugno del 2026.

Ex Milan, Kerkez: “L’AZ la svolta. Reijnders incredibile. Mi manca perché …” - Milos Kerkez, terzino del Bournemouth ex Milan, ha parlato ai canali ufficiali delle “Cherries“. L' Olanda, Reijnders e Theo Hernandez

“ ” Ragip #Xhaka, papà di Granit, centrocampista del Bayer Leverkusen ed obiettivo numero uno del #Milan per il centrocampo, ha parlato ai microfoni della nota emittente kosovara Teve1 del futuro del figlio: “ Vai su Facebook

Milan, estate di svolta: tra riflessioni interne e nuovo progetto tecnico; Milan, spunta Fran Garcia per il post-Theo Hernandez. A destra invece avanza Pubill; Terzini Milan, Tare ha individuato i due nomi preferiti: uno può arrivare a breve.

Milan news, colpo a sorpresa per la fascia destra: Tare piomba su un ex Serie A - Igli Tare ha un nuovo obiettivo per la fascia destra: il direttore sportivo del Milan ha messo nel mirino un ex volto della Serie A. Scrive spaziomilan.it

Calciomercato Milan, nuova idea dalla Serie A per la fascia destra: Tare sta visionando attentamente questo profilo - Calciomercato Milan, nuova idea dalla Serie A per la fascia destra: Tare sta visionando attentamente questo profilo. Come scrive milannews24.com