Milan super al Tour de France | seconda vittoria in volata e maglia verde rafforzata Brutta caduta di gruppo nel finale

Un fantastico Jonathan Milan lotta, stringe i denti e vince la diciassettesima tappa del Tour de France in volata. È la seconda affermazione dell'italiano dopo quella dell'ottava tappa il 12 luglio. Il 24enne ha tagliato per primo il traguardo a Valence in una tappa thriller nei minuti finali. Nell'ultimo km c'è stata infatti una caduta di gruppo che ha coinvolto diversi ciclisti, tra cui anche Tim Merlier. Da capire adesso le condizioni del belga. Il corridore che sembra aver riportato i maggiori danni è invece Biniam Girmay (Intermarché-Wanty). Sotto una pioggia battente, Milan è riuscito a trionfare con non poca fatica.

