Milan senti Graziani | Vlahovic vede la porta come pochi non solo in Italia ma nel mondo Se lo prendono fanno un affare

Milan, Graziani sicuro: «Vlahovic vede la porta come pochi, non solo in Italia ma nel mondo. Se lo prendono fanno un affare». Le parole Dusan Vlahovic, attaccante serbo classe 2000, è tra i nomi più caldi del calciomercato estivo. Dopo una stagione sottotono con la Juventus, il centravanti potrebbe cambiare maglia e approdare al Milan.

Calciomercato Juventus, novità sul fronte Vlahovic: prima scelta per il Milan, contatti con il Fenerbahce? - Dusan Vlahovic è in uscita dalla Juventus e su questo non ci sono dubbi, ma la domanda che resta irrisolta riguarda dove potrà andare l’attaccante serbo e quali saranno le modalità della cessione.

Milan, assalto a Vlahovic: ecco l’offerta dei rossoneri - Il futuro di Dusan Vlahovic non è ancora definitivamente delineato. Sul serbo della Juventus c’è il forte interesse del Milan.

Milan, Vlahovic si fa in salita: si respira aria di derby - Il serbo ha voglia di ripartire e mister Allegri lo chiama a sé. Ma il calciomercato è imprevedibile e un ex cugino s’inserisce scombussolando i piani dei rossoneri.

Calciomercato Milan, Graziani consiglia Tare! In attacco va preso lui, non ci sono dubbi - Calciomercato Milan, Ciccio Graziani, storico ex attaccante, ha consigliato Igli Tare: l’attaccante da prendere è Dusan Vlahovic L’ex campione del mondo del 1982, Ciccio Graziani, non ha dubbi: Dusan ... Secondo milannews24.com

Juventus, ecco perché vendere Vlahovic al Milan sarebbe un errore ... - In casa Juventus, la situazione di mercato più calda è quella che riguarda Dusan Vlahovic, per il quale si parla di contatti con il Milan per un`eventuale vendita. Lo riporta calciomercato.com