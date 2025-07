Milan fa il bis nella diciassettesima tappa del Tour de France 2025 Pogacar sempre leader

Seconda vittoria alla Grand Boucle 2025 per Jonathan Milan che fa il bis nella diciassettesima tappa da Bolene a Valence di 160 km. Il corridore azzurro, che con questo successo ha rafforzato la leadership nella classifica della maglia verde, si è imposto grazie ad un magnifico sprint bruciando sul traguardo Meeus e Lund. Tutto immutato nella classifica generale dove Tadej Pogacar è sempre leader. MILAN FA IL BIS NELLA DICIASSETTESIMA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2025: LA CRONACA La fuga iniziale ha visto coinvolti Vincenzo Albanese, Quentin Pacher, Jonas Abrahamsen, Mathieu Burgaudeu, che sono riusciti a guadagnare non più di due minuti e mezzo anche a causa del controllo da parte dei velocisti. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Milan fa il bis nella diciassettesima tappa del Tour de France 2025. Pogacar sempre leader

Milan fa il bis nella diciassettesima tappa del Tour de France 2025. Pogacar sempre leader - Seconda vittoria alla Grand Boucle 2025 per Jonathan Milan che fa il bis nella diciassettesima tappa da Bolene a Valence di 160 km.

Jonathan Milan conquista il suo secondo successo al Tour de France 2025, trionfando nella diciassettesima tappa, la Bollene-Valence di 160,4 km. Il corridore italiano della Lidl-Trek brucia nella volata finale il belga Jordi Meeus (Red Bull Bora) e il danese

La diciassettesima tappa del #TourdeFrance è stata vinta da #Milan. Battuti #Meeus e #LundAndresen. Seconda vittoria per l'#Italia in questa edizione della #GrandeBoucle!

Milan super al Tour de France: seconda vittoria in volata e maglia verde "rafforzata". Brutta caduta di gruppo nel finale - Una volata perfetta per Milan che trionfa a Valence nonostante la caduta di gruppo nell'ultimo km: aumentato il vantaggio su Pogacar per la maglia verde

