Milan Emerson Royal è un intrigo internazionale | intesa con il Besiktas poi irrompe il Flamengo e cambia tutto

2025-07-23 20:46:00 Fermi tutti! Succede di tutto nel giro di poche ore per il terzino brasiliano: quando sembra a un passo dal Besiktas, irrompe il Flamengo e cambia tutto Emerson Royal diventa un caso internazionale tra Italia, Turchia e Brasile: quando tutto sembra fatto con il Besiktas, l’irruzione del Flamengo stravolge la situazione. Che il terzino brasiliano sia fuori dai piani dei rossoneri è evidente. Già a gennaio, nella sessione invernale di calciomercato, il Diavolo aveva virtualmente chiuso per la cessione dell’ex Tottenham al Galatasaray, ma il grave infortunio rimediato in Champions League contro il Girona aveva fatto saltare l’operazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: tutto - flamengo - besiktas - emerson

Mondiale per Club, Boca Juniors-Benfica 2-2 e Flamengo-ES Tunisi 2-0: l’ex Juve Di Maria ed Otamendi salvano i portoghesi. Tutto facile per i brasiliani senza Danilo - di Redazione JuventusNews24 Mondiale per Club, Boca-Benfica 2-2 e Flamengo-ES Tunisi 2-0: pari spettacolo tra argentini e portoghesi.

Pronostico Santos-Flamengo: tutto cambiato in 2 anni - Santos-Flamengo è una partita della quattordicesima giornata del Brasileirao e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì all’1:00: tv, probabili formazioni, pronostico.

? Nel pomeriggio #Milan e Besiktas avevano raggiunto un accordo per #EmersonRoyal, ma il futuro del brasiliano non sarà in Turchia. Il classe 1999 potrebbe finire al #Flamengo, che lo vuole riportare in Brasile a titolo definiti Vai su X

ACCORDO RAGGIUNTO! Abraham va in Turchia, ha dato il via libera e la Roma sta chiudendo la trattativa. Venti milioni di euro ai giallorossi, 8 di plusvalenza. #ASRoma #ForzaRoma #Besiktas #Abraham Vai su Facebook

Emerson Royal-Besiktas salta? C'è il Flamengo per il dopo Wesley. La Roma aspetta; Clamoroso Emerson Royal: si è inserito il Flamengo, sorpasso sul Besiktas; Milan, Emerson Royal è un intrigo internazionale: intesa con il Besiktas, poi irrompe il Flamengo e cambia tutto.

Emerson Royal-Besiktas salta? C'è il Flamengo per il dopo Wesley. La Roma aspetta - Il terzino brasiliano aveva già un accordo con i turchi, ma la possibilità di un ritorno a casa potrebbe cambiare tutto: a ore è attesa la sua decisione ... Si legge su gazzetta.it

Milan, Emerson Royal è un intrigo internazionale: intesa con il Besiktas, poi irrompe il Flamengo e cambia tutto - Emerson Royal diventa un caso internazionale tra Italia, Turchia e Brasile: quando tutto sembra fatto con il Besiktas, l'irruzione del Flamengo stravolge la situazione. Secondo calciomercato.com