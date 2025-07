Milan Cafu | Su Allegri non ho dubbi Serve tempo Vlahovic …

Marcos Cafu, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina rossonera. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Cafu: “Su Allegri non ho dubbi. Serve tempo. Vlahovic …”

In questa notizia si parla di: milan - cafu - allegri - dubbi

Ex Milan, Cafu spiazza: “Ancelotti CT del Brasile? Potrebbe non essere l’ideale” - Cafu, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a sorpresa su Carlo Ancelotti, suo ex tecnico, sul futuro da CT del Brasile

Milan, rinforzo da 45mln dal Brasile: è il nuovo Cafù - Il Milan cerca dei nuovi rinforzi per puntellare la rosa ed in tal senso nel mirino ci finisce un talento purissimo dal Brasile.

Ex Milan, Cafu: “Nel 2005 facevamo paura. Modric, Allegri e Ancelotti: dico che…” - Sul palco della Milano Football Week, Cafu, ex terzino rossonero, ha parlato del Milan, del Brasile e di Carlo Ancelotti

Quando parla Cafu, il "pendolino" più iconico della storia del calcio, è impossibile non ascoltarlo. Campione del mondo, leggenda del Milan e della Roma, uomo che ha alzato ogni trofeo possibile — Cafu oggi osserva il calcio con l'occhio di chi sa cosa

