Migranti Meloni | accordo con Algeria per collaborazione in aree Sar

Con l'Algeria c'è "un eccellente coordinamento per il contrasto all'immigrazione illegale e la gestione dei flussi migratori. Oggi abbiamo firmato un'intesa per la collaborazione nelle rispettive aree Sar. Il doppio lavoro - di affrontare le cause profonde delle migrazioni e impedire che la mafia dei trafficanti abbia la meglio - con l'Algeria trova un interlocutore e una cooperazione estremamente importante". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle dichiarazioni con il presidente Abdelmadjid Tebboune al termine del vertice intergovernativo Italia-Algeria.

Al via a a Villa Doria Pamphilj il quinto Vertice intergovernativo Italia-Algeria.

Villa Doria Pamphilj, residenza storica nel cuore di Roma, ha riacceso oggi i riflettori sui legami con l'Africa ospitando il quinto vertice intergovernativo tra Italia e Algeria.

"Vogliamo celebrare i legami" tra Italia e Algeria "con un progetto a cui entrambi teniamo molto: valorizzare i luoghi algerini e italiani della vita di Sant'Agostino, anche con una candidatura congiunta in sede Unesco " Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle dichiarazioni congiunte con il presidente dell'Algeria Abdelmadjid Tebboune, al quinto vertice intergovernativo tra i due Paesi.

