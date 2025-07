Michele Noschese morto a Ibiza il testimone | Ho visto tutto era ammanettato mani e piedi come un animale

La testimonianza di un amico di Michele Noschese, in arte Dj Godzi, musicista napoletano morto il 19 luglio a Ibiza dopo l'intervento della polizia nella sua abitazione. "Michele preso a cazzotti in faccia e sulla schiena. Poi lo hanno ammanettato mani e piedi, una scena mai vista. Si è sentito mancare mentre i poliziotti lo tenevano". 🔗 Leggi su Fanpage.it

È morto a Ibiza Michele Noschese, in arte Dj Godzi. Aveva 35 anni

Michele 'Godzi' Noschese morto a Ibiza, Napoli piange il celebre dj 35enne: "Adesso fai ballare il paradiso" - Ibiza – Michele Noschese, dj producer napoletano di 35 anni, è morto nella notte tra venerdì e sabato a Ibiza in circostanze ancora da chiarire.

Ibiza, morto il dj napoletano Michele Noschese: aveva 35 anni - È morto a soli 35 anni Michele Noschese, noto nella scena musicale elettronica e techno con il nome d’arte Godzi.

Michele Noschese, un coinquilino del dj morto a Ibiza: Era legato mani e piedi, i poliziotti gli hanno dato 3 o 4 cazzotti

Dj Godzi morto a Ibiza: «Da promessa del calcio alla musica, Michele non è mai stato un violento» - «Quando ho avuto la notizia mi è mancato il fiato e in più non riuscivo a crederci: era un ragazzo buono, solare, tra le persone meno violente che ho mai incontrato».