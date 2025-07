Michele Emiliano si autonomina nel Consiglio del Petruzzelli Gasparri | Una farsa

Una richiesta di chiarimenti e di verifica sull'assenza di "eventuali profili di incompatibilitĂ e inconferibilitĂ dell'incarico " è stata chiesta dalla direzione generale spettacolo del ministero della Cultura in relazione alla nomina da parte della Regione Puglia del presidente della giunta, Michele Emiliano, come componente del consiglio di indirizzo della Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari. La nomina è avvenuta il 26 giugno scorso con decreto firmato dal vicepresidente della regione, Raffaele Piemontese. La lettera è stata inviata il 16 luglio scorso al presidente della Fondazione, che per legge è il sindaco di Bari, Vito Leccese, alla stessa Regione (responsabile anticorruzione e direttore del dipartimento turismo e cultura, chiedendo approfondimenti) e all'Anac che sulla vicenda avrebbe aperto un'istruttoria. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Michele Emiliano si autonomina nel Consiglio del Petruzzelli. Gasparri: "Una farsa"

Premio Nobel per la pace ai bambini di Gaza: candidatura promossa dalla Regione Puglia L'annuncio del presidente Michele Emiliano - Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, comunica che “raccogliendo le sollecitazioni di cittadini, intellettuali, sindacalisti, studenti e della Fondazione “Isola che non c’è”, la Regione Puglia ha deciso di farsi promotrice della candidatura al premio Nobel per la Pace dei bambini di Gaza, che in questi anni hanno sopportato il martirio di migliaia e migliaia di loro, per aver difeso l’indipendenza e la libertà del loro Paese”.

Michele Emiliano papà a 65 anni, il governatore della Puglia (già nonno) in attesa del quarto figlio: chi è la compagna Valeria Gentile - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, diventerà nuovamente padre con Valeria Gentile, la sua nuova compagna, con cui convive da qualche tempo.

Minacce al presidente della Puglia Michele Emiliano: “Nazista, ti facciamo saltare in aria” - ABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo lo stop ai rapporti con Israele, il governatore finisce nel mirino: indaga la Digos, possibile scorta.

