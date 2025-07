Michael Pachter cambia idea | Xbox Game Pass non supererà più i 200 milioni di utenti in dieci anni

Michael Pachter, noto analista del settore videoludico, ha fatto marcia indietro su una delle sue previsioni più ambiziose: Xbox Game Pass non supererà i 200 milioni di abbonati nei prossimi dieci anni. Solo nel 2024, Pachter credeva fortemente in questo traguardo, spinto dall’entusiasmo per le acquisizioni di Bethesda e soprattutto di Activision Blizzard, convinto che i titoli della saga Call of Duty avrebbero rappresentato la chiave del successo, tuttavia ad un solo anno di distanza, ha ammesso pubblicamente di aver sopravvalutato le potenzialità di crescita del servizio. Il motivo principale? L’aumento dei prezzi dell’abbonamento Game Pass, che ha reso meno attrattivo il servizio per molti utenti. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Michael Pachter cambia idea: Xbox Game Pass non supererà più i 200 milioni di utenti in dieci anni

