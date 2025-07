Meteo Toscana | ultimi giorni di sole weekend instabile con pioggia e calo termico

Firenze, 23 luglio 2025 – Ancora qualche giorno di stabilità meteorologica, ma poi anche in Toscana assisteremo ad un graduale cambio del tempo. L’Italia è letteralmente divisa in due. Se al nord incombono temporali e aria fresca in discesa dall’Europa occidentale, il sud si trova (e si troverà ancora per qualche giorno) sotto una cupola di calore intensa, con valori che si spingeranno ben oltre i 40°C. Lonely sailing yacht in the ocean at the approaching storm and raining clouds at sunrise, English channel, near French shores In queste ore la nostra regione gode di giornate piene di sole e di temperature elevate ma sopportabili, perfettamente in linea con le medie stagionali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

