Temporali violenti con rischio grandine stanno per arrivare sul Nord Italia già da oggi, mercoledì 23 luglio, per effetto di un fronte instabile di origine atlantica in quota provocato dal ciclone ribattezzato Circe.  I primi nubifragi, secondo le previsioni de iLMeteo.it, dovrebbero toccare la zona delle Alpi per poi spostarsi man mano anche sull ’Alta Valle Padana. La situazione sui territori settentrionali non è destinata a migliorare nemmeno nei prossimi giorni, mentre al Sud, almeno fino a sabato 26, sarà ancora caldo afoso, con picchi che toccheranno i 42-25°C ( LE PREVISIONI DEL METEO DI SKYTG24 ). 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Meteo, allerta maltempo per grandine e nubifragi al Nord. Ecco dove e quando