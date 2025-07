Come vi sentireste se, dopo aver speso fior di quattrini per vedere dal vivo il vostro idolo, questo stesso campione decidesse di non scendere in campo? Questo è lo stato d’animo dei tanti tifosi di calcio texani che hanno comprato il biglietto per la sfida tra i migliori calciatori della Mls e della Liga messicana che si giocherà stanotte ad Austin. Nonostante sia nell’elenco dei convocati, la presenza in campo di Lionel Messi è in dubbio dopo alcune dichiarazioni del suo allenatore all’Inter Miami. Messi, che aveva saltato l’All Star Game dell’anno scorso per infortunio, se non scendesse in campo senza giustificazione medica, rischierebbe una giornata di squalifica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Messi rischia una squalifica: ecco perché