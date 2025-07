Mercoledì | Netflix ha confermato la serie per la Stagione 3

Netflix ha annunciato che Mercoledì, la serie creata da Tim Burton che ha riportato in auge la famiglia Addams, tornerà con una terza stagione. Il colosso dello streaming ha svelato quest’oggi l’intenzione di procedere con una nuova stagione via social. L’annuncio è arrivato ad un paio di settimane dall’approdo in piattaforma della prima tranche di episodi della seconda stagione (6 agosto 2025). Tra l’altro, secondo un nuovo articolo di Deadline, nei piani ci sarebbe anche l’intenzione di realizzare una serie spin-off della serie prodotta da Tim Burton e creata da Alfred Gough e Miles Millar. La prima stagione di Mercoledì è diventata la serie più vista di sempre su Netflix, con oltre 250 milioni di visualizzazioni. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Mercoledì | Netflix ha confermato la serie per la Stagione 3

