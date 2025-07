Mercoledì è stata rinnovata! Netflix annuncia la stagione 3 tra misteri minacce e nuove trasformazioni

Lo streamer ha confermato ufficialmente la produzione della terza stagione dello show prima dell'uscita del secondo ciclo di episodi. Mercoledì proseguirà almeno fino alla terza stagione. Netflix ha confermato il rinnovo dello show con protagonista Jenna Ortega anche per il terzo ciclo di episodi in attesa della stagione 2. La notizia giunge proprio il giorno prima della première di Mercoledì 2, con l'obiettivo di proseguire nel successo della serie di Tim Burton, la più vista di sempre in lingua inglese su Netflix. La storia di Mercoledì Addams nella serie di Tim Burton Mercoledì vede Jenna Ortega nel ruolo della sarcastica e cupa Mercoledì Addams, espulsa dal suo liceo dopo aver gettato dei piranha nella piscina scolastica, e per questo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Mercoledì è stata rinnovata! Netflix annuncia la stagione 3 tra misteri, minacce e nuove trasformazioni

Mercoledì – Stagione 2: ritratto di famiglia per gli Addams! - Mercoledì – Stagione 2: ritratto di famiglia per gli Addams! L’account Instagram ufficiale di Netflix ha appena condiviso in ritratto della famiglia Addams in attesa di Mercoledì  – Stagione 2.

L'appuntamento con Mercoledì 2 è tra 60 giorni, ma possiamo già vedere come comincia la stagione - I fan di Mercoledì 2 non stanno più nella pelle. Dopo un teaser a fine aprile, infatti, l'evento TUDUM 2025 svoltosi il 31 maggio a Los Angeles regala loro non un nuovo trailer, ma addirittura i primi 6 minuti delle nuova stagione, disponibili per tutti sul canale YouTube di Netflix.

Uscita di mercoledì 2 su netflix: data della nuova stagione - La serie di successo con protagonista Jenna Ortega, interpretando il personaggio di Mercoledì Addams, si prepara a tornare su Netflix con una nuova stagione molto attesa.

Mercoledì 2 si prepara a tornare su Netflix con una nuova stagione divisa in due parti. Jenna Ortega veste nuovamente i panni dell’iconica protagonista. Ma cosa ci attende nei nuovi episodi? Vai su Facebook

