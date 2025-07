Mercato Juventus caccia al nuovo esterno | dall’obiettivo Molina alla suggestione Vazquez i cinque nomi nella lista di Comolli

per questa estate. Il mercato Juventus è in fermento, soprattutto sul fronte degli esterni. Con le possibili uscite di Weah e Alberto Costa, la dirigenza bianconera ha intensificato la ricerca di un nuovo profilo sulla fascia destra, elemento chiave nel 3-4-2-1 di Igor Tudor. Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus sta valutando una rosa di nomi ampia e differenziata per caratteristiche e costi. Il nome in cima alla lista resta quello di Nahuel Molina, laterale argentino dell’ Atlético Madrid. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juventus, caccia al nuovo esterno: dall’obiettivo Molina alla suggestione Vazquez, i cinque nomi nella lista di Comolli

In questa notizia si parla di: juventus - mercato - caccia - esterno

Mercato Juventus, la dirigenza fa sul serio: scout per visionare l’attaccante. Svelato il piano del club bianconero - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juventus, si fa sul serio: scout per l’attaccante. Il possibile colpo in Serie A, tutti i dettagli.

Luis Henrique Juventus, il club bianconero può beffare l’Inter: parte la sfida al club nerazzurro! L’indiscrezione incendia il mercato - di Redazione JuventusNews24 Luis Henrique Juventus, i bianconeri piombano sul giocatore che piace all’Inter! L’indiscrezione incendia il mercato: tutti i dettagli.

Mondiale per Club, come cambia il mercato della Juventus | Primapagina - 2025-05-23 16:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.

La Juventus punta forte su Nuno Tavares, ma la Lazio dice no: un affare da 35 milioni? #Calciomercato #Lazio #Juventus Il calciomercato estivo è sempre una caccia al tesoro, e stavolta i riflettori sono puntati su Nuno Tavares, il talentuoso esterno… Vai su X

La Juventus è a caccia di un esterno destro e nelle ultime ore sarebbe stato proposto Lucas Vazquez, svincolato ed ex Real Madrid. Vai su Facebook

Juve, caccia all'esterno: perché Sancho conviene più di Conceiçao; Juve, a Tudor serve un esterno: Dodo, Wesley e Piquerez nella lista; Calciomercato Juventus: in arrivo due esterni dal Brasile.

Pagina 2 | La Juve accelera sul mercato: Joao Mario insidia Dodo. Ma ci sono anche altre piste - 4 milioni per Costa, che potrebbe pure diventare una pedina per Hjulmand dello Sporting. Come scrive corrieredellosport.it

La Juve accelera sul mercato: Joao Mario insidia Dodo. Ma ci sono anche altre piste - 4 milioni per Costa, che potrebbe pure diventare una pedina per Hjulmand dello Sporting. Si legge su corrieredellosport.it