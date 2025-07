Mercato Juve Simeone strappa via quel giocatore dai radar bianconeri! È fatta per il suo passaggio all’Atletico Madrid | tutti i dettagli

Mercato Juve, Simeone rinforza la difesa del suo Atletico Madrid con un obiettivo bianconero! Tutti i dettagli del suo trasferimento. David Hancko è pronto a diventare un nuovo giocatore dell’ Atlético Madrid. Come confermato da Fabrizio Romano su X, il club spagnolo ha raggiunto un accordo con il Feyenoord per l’acquisto del difensore slovacco per una cifra che ammonta a 30 milioni di euro, più bonus legati alle performance future. Il contratto è stato già formalizzato e Hancko si appresta a trasferirsi nella parte rojiblanca di Madrid, dopo che il trasferimento all’ Al Nassr era saltato. L’ Atlético Madrid, che cercava un rinforzo per il reparto difensivo, ha finalmente trovato in Hancko il profilo giusto per rafforzare la propria difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, Simeone “strappa” via quel giocatore dai radar bianconeri! È fatta per il suo passaggio all’Atletico Madrid: tutti i dettagli

In questa notizia si parla di: madrid - juve - simeone - giocatore

Huijsen Real Madrid, l’ex Juve si avvicina sempre di più ai blancos: superata anche questa fase di trattativa! Ultimissimi aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24 Huijsen Real Madrid, l’ex difensore della Juve è sempre più a un passo dai blancos: superata anche questa fase di trattativa! Novità.

Calciomercato Juve, c’è tanta concorrenza per un obiettivo a centrocampo: adesso anche il Real Madrid mette gli occhi su di lui! Come stanno le cose - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, l’obiettivo per il centrocampo bianconero diventa un’idea anche per il Real Madrid: come stanno le cose!.

Huijsen Real Madrid: è fatta! Pronte visite mediche e firma per l’ex Juve! Cifre e dettagli dell’affare che coinvolge anche i bianconeri - Huijsen Real Madrid: è fatta! Pronte visite mediche e firma per l’ex Juve! Cifre e dettagli dell’affare che coinvolge anche i bianconeri È ufficialmente arrivato l’Here we go tanto atteso di Fabrizio Romano in merito al trasferimento di Dean Huijsen al Real Madrid.

Nahuel #Molina è nel mirino della #Juventus ma gli ostacoli non sono pochi Stando alle indiscrezioni raccolte da http://Calciomercato.it, nonostante sia confermato l’interesse della Juve e il placet totale di Tudor al suo innesto, ci sarà da convincere Simeon Vai su X

Juve, scatto a destra: c’è Molina. Contatti avviati con l’Atletico Il 27enne Campione del Mondo argentino è il nome nuovo del direttore generale Damien Comolli: il sudamericano da una parte e Andrea Cambiaso dall’altra per far volare il 3-4-2-1 di Igor Tu Vai su Facebook

Hancko, l'ex obiettivo Juve va all'Atletico Madrid. "Raggiunto l'accordo": le cifre - I colchoneros hanno reso nota la chiusura dell'affare per l'ingaggio dello slovacco classe '97, profilo già gradito ai bianconeri ... tuttosport.com scrive

Gazzetta - Juventus e Atletico Madrid pensano di scambiarsi Vlahovic e Molina: le condizioni dei due affari - La Juventus è tornata a pensare a Nahuel Molina: l'esterno destro argentino ex Udinese, dal 2022 all' Atletico Madrid che lo ha prelevato proprio vincendo un testa a testa di mercato con i bianconeri, ... Segnala calciomercato.com