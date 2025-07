Due destini diversi sembrano attendere gli attuali tesserati bianconeri. Se Daniele Rugani sembra volersi continuare a giocare le sue carte a Torino, forte della buona impressione fatta su Tudor, così non sembra per Nico Gonzalez. L’argentino sembra sempre più distante dal progetto del tecnico croato, con il quale sembra non essere mai scattata la scintilla. La Juventus vorrebbe quindi tentare di ricavare un buon tesoretto dall’esterno, così da poter finanziare un mercato in entrata non ancora del tutto decollato. Tentativi di due squadre di Serie A per Rugani. Il difensore non sembra interessato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Mercato Juve, Rugani determinato a restare. Nuove sirene arabe per Nico Gonzalez