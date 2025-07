Mercato immobiliare in Toscana prosegue la corsa al rialzo per vendita e locazione

Firenze, 23 luglio 2025 - Il mercato immobiliare italiano continua a crescere: a livello nazionale, nei primi 6 mesi dell’anno si registrano aumenti sia nei prezzi di vendita (+2%) che nei canoni di affitto (+5,5%), e anche la Toscana è allineata a questi trend. Tuttavia, emergono dinamiche territoriali che disegnano un quadro più articolato in regione. È quanto rivela il report elaborato da Immobiliare.it Insights - la proptech company specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare del gruppo Immobiliare.it - per Confcommercio Toscana e FIMAA (Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari) Toscana, frutto di una collaborazione strategica nata con l’obiettivo di fornire uno spaccato aggiornato del mercato immobiliare regione per regione e provincia per provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Mercato immobiliare in Toscana, prosegue la corsa al rialzo per vendita e locazione

In questa notizia si parla di: immobiliare - mercato - toscana - vendita

Abitazioni e classi energetiche: il trend nel mercato immobiliare bolognese - Dall’analisi delle compravendite effettuate attraverso le agenzie del Gruppo Tecnocasa nel 2024 in Emilia Romagna, risulta che il 60,7% delle transazioni ha riguardato abitazioni in classi energetiche basse (F e G).

Abitazioni e classi energetiche alte: il trend (positivo) nel mercato immobiliare riminese - Dall’analisi delle compravendite effettuate attraverso le agenzie del Gruppo Tecnocasa nel 2024 in Emilia Romagna, risulta che il 60,7% delle transazioni ha riguardato abitazioni in classi energetiche basse (F e G).

Mercato immobiliare in Puglia: Foggia è la città in cui si acquistano più case con classi energetiche peggiori - Dall’analisi delle compravendite effettuate attraverso le agenzie del Gruppo Tecnocasa nel 2024 in Puglia risulta che l’86,0% delle transazioni ha riguardato abitazioni in classi energetiche basse (F e G).

... Toscana Mare - Agenzia Immobiliare C’è chi vende case e chi accompagna davvero le persone nel percorso di acquisto o vendita di un immobile. Claudio Fatighenti lo fa da oltre 30 anni, con esperienza, formazione continua e un a Vai su Facebook

Mercato immobiliare in Toscana, prosegue la corsa al rialzo per vendita e locazione; Villa Basilica mette in vendita case a 1 euro: ecco come acquistarle; Mercato immobiliare in Toscana: nei primi 6 mesi del 2025 i canoni di locazione crescono più dei prezzi di vendita (+5,4% vs. +3,1%).

Mercato immobiliare, in Toscana prosegue la corsa dei prezzi. Sugli affitti Firenze la più cara dopo Milano - Il prezzo medio regionale di vendita, alla fine di giugno, è di 2. Da 055firenze.it

Comprare casa in Toscana: boom di stranieri tra lusso e flat tax - Il mercato immobiliare toscano conquista gli investitori stranieri: lusso, flat tax e opportunità per chi vuole comprare casa in Toscana. Lo riporta we-wealth.com