Mercato immobiliare Arezzo col freno tirato Volano le compravendite in Toscana

Va a rilento il mercato immobiliare aretino. E' quanto emerge dal report elaborato da Immobiliare.it Insights - la proptech company specializzata in big data e market intelligence per il settore immobiliare del gruppo Immobiliare.it - per Confcommercio Toscana e Fimaa (Federazione Italiana. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: immobiliare - mercato - toscana - arezzo

Abitazioni e classi energetiche: il trend nel mercato immobiliare bolognese - Dall’analisi delle compravendite effettuate attraverso le agenzie del Gruppo Tecnocasa nel 2024 in Emilia Romagna, risulta che il 60,7% delle transazioni ha riguardato abitazioni in classi energetiche basse (F e G).

Abitazioni e classi energetiche alte: il trend (positivo) nel mercato immobiliare riminese - Dall’analisi delle compravendite effettuate attraverso le agenzie del Gruppo Tecnocasa nel 2024 in Emilia Romagna, risulta che il 60,7% delle transazioni ha riguardato abitazioni in classi energetiche basse (F e G).

Mercato immobiliare in Puglia: Foggia è la città in cui si acquistano più case con classi energetiche peggiori - Dall’analisi delle compravendite effettuate attraverso le agenzie del Gruppo Tecnocasa nel 2024 in Puglia risulta che l’86,0% delle transazioni ha riguardato abitazioni in classi energetiche basse (F e G).

Al via il 22 luglio l'edizione 2025 del Moonlight Festival nello splendido scenario di Piazza Grande ad Arezzo. Vai su Facebook

Mercato immobiliare, Arezzo col freno tirato. Volano le compravendite in Toscana; Mercato immobiliare in Toscana, prosegue la corsa al rialzo per vendita e locazione; Tutti i musei gratis la prima domenica del mese a Firenze e in Toscana.

Mercato immobiliare, in Toscana prosegue la corsa dei prezzi. Sugli affitti Firenze la più cara dopo Milano - Il prezzo medio regionale di vendita, alla fine di giugno, è di 2. Segnala 055firenze.it

Mattone a buon mercato. Con 1400 euro al metro qui il prezzo più basso - La provincia è quella più conveniente della Toscana: tutti i numeri. Come scrive msn.com