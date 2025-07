Meloni se la voti hai il cervello poco evoluto Vergogna Fatto Giorgia risponde così

A sinistra stanno letteralmente perdendo la testa. Sono passati quasi tre anni da quando Giorgia Meloni si è insediata a Palazzo Chigi. E, invertendo una tendenza che si era manifestata nelle scorse legislature, la leader di Fratelli d'Italia è stata capace di incrementare i propri consensi durante la sua presidenza. Una circostanza che dimostra il buon operato del premier e dei partiti che compongono la maggioranza. Ma che, allo stesso tempo, ha messo in allarme i media progressisti. Ultimo, in ordine temporale, il Fatto Quotidiano che ha pubblicato un articolo ai limiti del grottesco. "PerchĂ© Meloni non scende nei consensi? - si chiede il giornale diretto da Marco Travaglio - C'entra il cervello - la sua risposta - e un certo meccanismo primitivo ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Meloni, "se la voti hai il cervello poco evoluto". Vergogna Fatto, Giorgia risponde così

