Meloni | Il reato di femminicidio aiuterà a combattere la piaga

ROMA – “Accolgo con particolare soddisfazione l’approvazione all’unanimità, in Senato, del disegno di legge di iniziativa governativa che punta ad introdurre il delitto di femminicidio come reato autonomo nel nostro ordinamento”. Lo afferma in una dichiarazione la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolineando che “l’Italia è tra le prime Nazioni a percorrere questa strada, che siamo convinti possa contribuire a combattere una piaga intollerabile”. “Ringrazio tutte le forze politiche, di maggioranza e di opposizione, per aver sostenuto compattamente questa proposta e per aver contribuito a migliorarla – aggiunge – Ora il testo passa alla Camera e mi auguro che l’iter possa concludersi rapidamente”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Meloni: “Il reato di femminicidio aiuterà a combattere la piaga”

In questa notizia si parla di: meloni - reato - femminicidio - aiuterà

Giorgia Meloni: Possibili modifiche al reato di femminicidio in Parlamento - Al testo che introduce il reato di femminicidio "il Parlamento potrà apportare le modifiche che riterrà opportune per renderlo più efficace, credo che quella sia la sede per presentare la sua proposta e ampliare lo spettro del reato".

Meloni: Legge femminicidio riconosce specificità del reato - Roma, 7 mag. (askanews) - Una delle leggi sul tema violenza contro le donne "è all'esame del Parlamento: introduce nell'ordinamento il delitto di femminicidio come reato autonomo" in cui si "riconosce che nella violenza contro le donne c'è una specificità e cioè che troppe donne muoiono semplicemente perché sono donne e non per altre ragioni.

I tavoli sul lavoro? Solo chiacchiere. Contro la strage, Meloni deve istituire il reato di omicidio - Un bel tavolo per discutere tra le parti sociali, la pratica istituzionale più inutile di questi ultimi decenni viene rispolverata, per gli omicidi sul lavoro, da parte del governo Meloni.

LA PREMIER - Meloni: "Il reato di femminicidio aiuterà a combattere questa piaga" https://ift.tt/2HvS7ZT Vai su X

Il femminicidio entra nel codice penale come un reato autonomo. A ratificare la svolta è il Senato che approva il disegno di legge all'unanimità: 161 presenti, 161 sì e un applauso che scoppia in aula. Ora toccherà alla Camera l'approvazione definitiva, speran Vai su Facebook

Reato di femminicidio, ok unanime del Senato al ddl. Meloni: “Aiuterà a combattere la piaga”; Sì al reato di femminicidio, ora la pena è l'ergastolo; Meloni: Il reato di femminicidio aiuterà a combattere questa piaga.