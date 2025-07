Medinsky deciso scambio di 1.200 prigionieri per parte con Kiev

Nei colloqui di oggi a Istanbul, le delegazioni russa e ucraina hanno concordato altri scambi di prigionieri per un totale di 1.200 per parte. Lo ha detto il capo delegazione russo, Vladimir Medinsky. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Medinsky, deciso scambio di 1.200 prigionieri per parte con Kiev

