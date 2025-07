Medagliere Universiadi estive 2025 | Italia in quinta posizione

Dal 16 al 27 luglio la Germania ospita i Giochi Mondiali Universitari estivi 2025, competizione multisportiva riservata agli atleti di tutto il mondo iscritti ai vari Atenei. Le competizioni si disputano tra la Renania e la capitale tedesca Berlino, con l'Italia che verrà rappresentata da 219 atleti in 15 discipline diverse tra cui nuoto, atletica, ginnastica artistica e pallavolo. Di seguito il medagliere aggiornato delle Universiadi estive 2025. MEDAGLIERE UNIVERSIADI ESTIVE 2025. # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1. USA 28 20 24 72 2. Cina 19 20 5 44 3. Corea del Sud 14 7 17 38 4. Giappone 10 8 15 33 5.

