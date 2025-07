Matteo Ricci indagato le reazioni a centrosinistra Giuseppe Conte | Chiarisca in fretta con i magistrati

PESARO – Come era logico che fosse la notizia di Matteo Ricci indagato ha scatenato una marea di reazioni nel mondo politico, sia a centrosinistra che a centrodestra. Iniziamo dal primo, non fosse altro per il fatto che sono coloro che sostengono la sua corsa alla carica di presidente della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: matteo - ricci - indagato - reazioni

Il Pd di Falconara intitola la propria sede a David Sassoli. Matteo Ricci: «Servono gli Stati Uniti d'Europa» - FALCONARA MARITTIMA – In occasione della Giornata dell’Europa di ieri, venerdì 9 maggio, il circolo del Partito Democratico di Falconara Marittima ha intitolato ufficialmente la propria sede a David Sassoli, già presidente del Parlamento europeo, ex giornalista e figura di riferimento del.

Il Movimento 5 Stelle e i suoi alleati parlano chiaro a Matteo Ricci: «Serve discontinuità con il passato» - ANCONA – Ancora avvisi. Ancora voglia di parlare di un programma condiviso. Stop a passerelle e quant’altro, parlare forte e chiaro su ciò che si vuole fare in tema ambientale e sanitario, garantendo una piena discontinuità con chi ha già governato la Regione Marche negli ultimi decenni.

Italia Viva conferma il proprio sostegno a Matteo Ricci: «Figura competente e autorevole. Saremo al suo fianco» - ROMA – «Italia Viva sarà convintamente parte della coalizione di centrosinistra alle prossime Elezioni regionali nelle Marche, a sostegno del candidato presidente Matteo Ricci».

Di sicuro sono rimasti tutti basiti: quando Italo Bocchino – nelle vesti di spin doctor del presidente uscente, Francesco Acquaroli – un mese e mezzo fa aveva detto che Ricci sarebbe stato indagato, avevano fatto gli accertamenti del caso, ricevendo una rispost Vai su X

Matteo Ricci indagato, le reazioni a centrosinistra. Giuseppe Conte: «Chiarisca in fretta con i magistrati»; Ricci indagato per Affidopoli: Sereno ma amareggiato. Conte (M5S): Chiarisca al più presto; Matteo Ricci indagato per affidi del Comune di Pesaro, l'ex sindaco: Sono sereno, ma amareggiato.

Ricci indagato scuote le Marche: sereno ma amareggiato - PESARO Un’indagine su presunte irregolarità di affidi del Comune di Pesaro, quando era sindaco l’europarlamentare dem Matteo Ricci, scuote la campagna elettorale appena aperta per le prossime elezioni ... Si legge su corrieredellacalabria.it

L’europarlamentare del PD Matteo Ricci è indagato per presunte irregolarità negli affidamenti pubblici quando era sindaco di Pesaro - Matteo Ricci, parlamentare europeo del Partito Democratico e candidato a presidente della regione Marche alle prossime elezioni, è indagato in un’inchiesta per presunte irregolarità nel sistema degli ... ilpost.it scrive