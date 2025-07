Matteo Ricci inchiesta con sorprese | dal casco di Valentino Rossi al murale per la Segre con tanti affidamenti diretti

L’inchiesta sugli affidamenti diretti che investe Matteo Ricci, all’epoca sindaco di Pesaro, riguarda tutta una serie di appalti dati senza gara, che variano dalle feste natalizie al casco realizzato in onore di Valentino Rossi. 600mila euro il totale complessivo delle procedure contestate al candidato a presidente della Regione Marche per il centrosinistra. I murales e le spese contestate a Matteo Ricci. L’inchiesta riguarda alcuni fondi pari a piĂą di 500mila euro assegnati dal comune durante la scorsa consiliatura a due associazioni in particolare per vari interventi e opere tra cui un murales dedicato a Liliana Segre e l’installazione di un casco gigante in onore di Valentino Rossi: affidamenti diretti e senza gara da cui anche Ricci, come ha spiegato lui stesso in un video, non avrebbe ricevuto un’utilitĂ patrimoniale, ma “consenso politico”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

