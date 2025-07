Mastella | Farmaci anticoagulanti San Pio garantisce | il servizio non è stato mai sospeso

Tempo di lettura: 2 minuti "Diversi cittadini mi avevano chiesto delucidazioni rispetto ad un vitale servizio di ordine sanitario, ovvero la proposta terapeutica dell'ospedale San Pio per i farmaci anticoagulanti, farmaci di importanza cruciale nelle cura delle malattie cardiovascolari. La manager del San Pio Maria Morgante mi ha risposto con una nota ufficiale specificando che il servizio non è stato mai sospeso", è quanto afferma in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Di seguito la risposta della direttrice generale del San Pio Morgante: "In relazione alla Sua richiesta di informazioni per le vie brevi circa il servizio offerto da questa Azienda per la "proposta terapeutica dei farmaci anticoagulanti" Le rappresento quanto segue.

