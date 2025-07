Martinenghi | Matteo Giunta mi ha stupito ero tornato a nuotare con 10 chili in più

Nicolò Martinenghi, che ha vinto l’oro alle Olimpiadi di Parigi nei 100 metri rana, è impegnato nei Mondiali di nuoto a Singapore. La sua intervista al Corriere della Sera. Martinenghi: «Prima di partire per Parigi, dissi ai miei nonni che mi sarei ritirato se avessi vinto l’oro». « L’esperienza ti porta a calibrare bene ciò che davvero vuoi. Sono entrato nella seconda parte della mia carriera, ho piena coscienza di fare una vita fantastica che finirà tra qualche anno. Ho deciso di godermela il più possibile. A Verona sono tornato a nuotare divertendomi ». Dica la verità, dopo l’oro olimpico ha pensato di abbandonare il nuoto? Martinenghi: « Sì, ho pensato di smettere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Martinenghi: «Matteo Giunta mi ha stupito, ero tornato a nuotare con 10 chili in più»

In questa notizia si parla di: martinenghi - matteo - giunta - stupito

NUOTO. Matteo Giunta. Dalla Pellegrini a Martinenghi: l’uomo dietro i campioni del nuoto italiano - Dici Matteo Giunta e subito pensi a Federica Pellegrini. Preparatore atletico, allenatore, marito dal 2022 e da poco anche papà della piccola Matilde, Giunta è stato una figura chiave nei momenti più intensi della carriera della “Divina”.

Matteo Giunta: “Curtis diversa da Federica Pellegrini, Mao va lasciata tranquilla. Con Martinenghi sperimentiamo un nuovo approccio” - Nuovo appuntamento con OA Focus su YouTube, nel quale Alice Liverani è qui affiancata da Enrico Spada per mezz’ora di intervista con Matteo Giunta, per il quale ogni introduzione non si ritiene fondamentalmente necessaria.

Martinenghi: «Dopo l'oro di Parigi volevo smettere. Sono tornato in acqua con 10 kg in più»; Matteo Giunta, allenatore, padre, marito: l'intervista; Martinenghi: «Matteo Giunta mi ha stupito, ero tornato a nuotare con 10 chili in più».

Martinenghi: «Dopo l'oro di Parigi volevo smettere. Sono tornato in acqua con 10 kg in più» - Il campione olimpico dei 100 rana cerca il bis ai Mondiali di Singapore: «Ho scelto Giunta per crescere, è un allenatore molto presente ma senza essere invadente» ... msn.com scrive

Nicolò Martinenghi e le nuove sfide al fianco di Matteo Giunta - Nicolò e Matteo lavoreranno uno accanto all’altro nel prossimo quadriennio, che dovrebbe portare Tete a giocarsi nuovamente – lo ... Lo riporta menshealth.com