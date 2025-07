Marmi crollati e cattiva manutenzione al cimitero Comune corre ai ripari

Alcuni loculi che cadono a pezzi e un ultradecennale mancanza di manutenzione. E’ stato questo l’esito del sopralluogo nel cimitero di Capua del primo cittadino Adolfo Villani, con gli assessori ai servizi cimiteriali e lavori pubblici nonchè i responsabili degli uffici competenti. Sono quindi. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: manutenzione - cimitero - marmi - crollati

