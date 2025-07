Mario Kart World quasi tutti i possessori di Nintendo Switch 2 hanno acquistato il gioco

Nintendo colpisce ancora: con Mario Kart World, l’azienda giapponese dimostra ancora una volta di saper lanciare giochi capaci di conquistare quasi ogni nuovo utente. Negli Stati Uniti, l’ 82% degli acquirenti di Nintendo Switch 2 ha acquistato anche questo nuovo capitolo della serie di corse, secondo i dati forniti da Circana. E si tratta di una cifra impressionante, che conferma non solo la forza del brand, ma anche l’efficacia della strategia di lancio con un bundle dedicato. Con 1,3 milioni di copie vendute in appena un mese (grazie ad IGN ), Mario Kart World si è piazzato sul podio delle vendite negli USA a giugno, al terzo posto assoluto, nonostante i dati digitali di Nintendo non siano stati inclusi nel conteggio: un dettaglio che lascia intendere che il risultato reale potrebbe essere ancora più alto. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Mario Kart World, quasi tutti i possessori di Nintendo Switch 2 hanno acquistato il gioco

