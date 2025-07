Mario Giordano torna a Lucca al festival L' Augusta

Mario Giordano torna al festival L’Augusta, a Lucca, per presentare il suo ultimo libro “Dinasty”, dove racconta come il capitalismo familiare italiano, tanto celebrato negli sfavillanti anni Ottanta, si stia completamente sgretolando, proprio quando si sarebbe dovuto consolidare e modernizzare nel momento del passaggio generazionale. Il giornalista e popolare conduttore televisivo affronta le storie di grandi famiglie del capitalismo italiano. Tra liti e vizi, ripicche e colpi bassi, piccole e grandi meschinità, tesori contesi e segreti, Giordano ci svela, in una sorta di saga familiare degna di una serie tv, il crollo delle dinastie italiane più potenti e riconosciute sul piano nazionale ed internazionale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Mario Giordano torna a Lucca al festival L'Augusta

La denuncia di Mario Giordano: «Ci sono librerie che si rifiutano di vendere il mio libro “Dynasty”. Paura? Servilismo nei confronti dei potenti?» - «Mi segnalano che ci sono varie librerie (da ultima una all’interno di un grande centro commerciale in provincia di Monza e Brianza) che si rifiutano di vendere il mio Dynasty.

Mario Giordano presente il suo libro a Calolziocorte - Nuovo incontro nel mese di maggio per Leggermente, la manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco.

E' sempre Cartabianca, Mario Giordano ridicolizza la sinistra: "Il fascismo?" - "Io ricordo che due anni e mezzo fa, quando Giorgia Meloni ha vinto le elezioni, c'era gente che diceva 'vado all'estero'": Mario Giordano lo ha detto a Bianca Berlinguer a E' sempre Cartabianca su Rete 4 a proposito di chi continua a parlare di allarme fascismo.

