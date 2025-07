Marco Confortola nella storia dopo aver scalato tutti i 14 ottomila il plauso del soccorso alpino

Sono meno di una cinquantina al mondo gli alpinisti che hanno raggiunto tutte le 14 vette degli “ottomila”, le montagne più alte del pianeta: tra di loro, adesso c’è anche Marco Confortola, di Valfurva (Sondrio), che proprio ieri ha raggiunto, senza ossigeno supplementare, gli 8080 metri del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Marco Confortola conquista la vetta del Gasherbrum I, l’impresa senza ossigeno: chi è il cacciatore di Ottomila - Marco Confortola, noto come il "Cacciatore di Ottomila", ha conquistato la sua ultima vetta: si tratta del Gasherbrum I, nella catena del Karakorum, sull’Himalaya.

Marco Confortola entra nella storia: ha scalato tutti i 14 "ottomila" del Mondo - Adesso anche Marco Confortola è tra i pochissimi al mondo ad aver raggiunto tutte le quattordici vette oltre gli ottomila metri.

Marco Confortola, 54 anni, il fortissimo alpinista di Valfurva (Sondrio) ha raggiunto la vetta del Gasherbrum I, l'ultima cima che mancava al cacciatore di Ottomila. Il Gasherbrum I è l'undicesima montagna più alta della terra, 8080 metri, nella catena del Karakor

Il lombardo Marco Confortola nel club degli “ottomila”. Conquistato il Gasherbrum I senza ossigeno - Una carriera segnata da imprese straordinarie, quella di Confortola, che si distingue non solo per i suoi successi alpinistici, ma anche per l’impegno come guida alpina. Segnala legnanonews.com

