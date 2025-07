Marche cure accessibili con rete la odontoiatrica

Garantire la presa in carico delle persone con fragilità cliniche e sociali, gestire tempestivamente le urgenze odontoiatriche e garantire la tutela dell' età evolutiva. Sono questi gli obiettivi prioritari della Rete Odontoiatrica Regionale, che è stata presentata questa mattina a Palazzo Raffaello dal vice presidente e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini. Con lui, oltre alla direttrice ARS Flavia Carle, a spiegarne l'articolazione e i servizi offerti è stato Marco Messi, responsabile operativo della Rete e direttore dell'UOC Odontostomatologia e Chirurgia orale AST Ancona.

Presentata la rete odontoiatrica regionale, l'obiettivo è garantire cure appropriate e accessibili ai pazienti con fragilità cliniche e sociali - Garantire la presa in carico delle persone con fragilità cliniche e sociali, gestire tempestivamente le urgenze odontoiatriche e garantire la tutela dell’età evolutiva.

Ecco la nuova Rete odontoiatrica delle Marche: cure più appropriate e accessibili - Ancona, 22 luglio 2025 — Garantire cure odontoiatriche appropriate e accessibili anche a chi vive condizioni di fragilità clinica o sociale, rispondere tempestivamente alle urgenze e tutelare la salute orale dei più piccoli: sono queste le priorità della nuova Rete odontoiatrica regionale marchigiana.

