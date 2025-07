Mamma mi sono perso sul sentiero | 15enne telefona ai genitori poi viene trovato morto

L'ultima telefonata ai genitori, poi la caduta in montagna e la gita che si trasforma in tragedia. È stato trovato nella mattina di oggi, mercoledì 23 luglio, il corpo senza vita di un ragazzino di 15 anni, che risultava disperso dalla serata di ieri sulla Becca di Viou, la vetta alta 2.856. 🔗 Leggi su Today.it

