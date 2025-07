Mamma mi sono perso Dramma in Italia | aveva soltanto 15 anni

– Un evento drammatico ha scosso la comunitĂ di Saint-Christophe, in Valle d’Aosta, dove, nella mattinata di mercoledì 23 luglio, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un ragazzo di 15 anni di nazionalitĂ straniera. Il giovane era scomparso la sera precedente, dopo aver contattato telefonicamente i genitori e aver pronunciato parole drammatiche: “Mamma mi sono perso”. Da quel momento sono partite le ricerche che si sono concluse, purtroppo, nel modo piĂą tragico possibile. . 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Mamma mi sono perso”. Dramma in Italia: aveva soltanto 15 anni

