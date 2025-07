Maltempo a Milano allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico | quando scatterà

Dalla ore 12:00 di oggi, mercoledì 23 luglio, sulla città di Milano è scattata l’allerta meteo gialla per rischio temporali. Dalle ore 18:00 di oggi si aggiungerà anche un'allerta gialla per rischio idrogeologico. I consigli della Protezione Civile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: allerta - gialla - rischio - milano

Di nuovo maltempo: allerta gialla per tutta la giornata in Abruzzo - Torna il maltempo sull'Abruzzo dove, per la giornata di oggi, martedì 13 maggio, è scattata un'allerta gialla.

Arriva il grecale, allerta meteo gialla in Toscana per il vento. Raffiche fino a 80 km/h - Firenze, 15 maggio 2025 – Un fronte perturbato proveniente da Nord-Est attraverserà rapidamente la Toscana durante le ore notturne, accompagnato da venti intensi e precipitazioni sparse.

Meteo, Arpal prolunga fino a stasera l’allerta meteo gialla su tutta la Liguria - Alla luce delle ultime uscite modellistiche e della situazione in atto, Arpal ha prolungato lo stato di allerta gialla per temporali fino alle 21 sulla zona A e fino alle 23.

? Forti temporali a Milano, scatta l’allerta gialla: gli orari e le zone più a rischio http://dlvr.it/TM1XYQ #Milano #Meteo #AllertaGialla #Temporali #RischioIdrogeologico Vai su X

? Ancora clima instabile in questa settimana. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato una nuova allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio temporali a partire dalle ore 12 di domani, mercoledì 23 luglio. ? Vai su Facebook

Maltempo a Milano, allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico: quando scatterà ; Temporali a Milano, è ancora allerta gialla: le previsioni; Meteo folle, gran caldo ma allerta gialla per il rischio temporali su Milano e la Lombardia. Ecco quando e dove.

Prosegue l’allerta meteo gialla a Milano per temporali e rischio idrogeologico: quando finirà - A deciderlo è stato il centro funzionale monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia che ha decretato che proseguirà ... fanpage.it scrive

A Milano prosegue allerta meteo per possibili temporali - Prosegue l'allerta meteo sulla città di Milano per rischio temporali a partire dalle 12 oggi, a cui si aggiunge dalle 18 anche un'allerta per rischio idrogeologico, entrambe sono di tipo ordinario. Come scrive ansa.it