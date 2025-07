La missione è difficile. Ma non è detto che non riesca. Tra poche ore Ursula von der Leyen e Antonio Costa, rispettivamente presidenti di Commissione e Consiglio europeo, stringeranno la mano a Xi Jinping, per celebrare, ufficialmente il mezzo secolo di relazioni diplomatiche tra Bruxelles e Pechino. Un vertice ricco di significato ma forse povero di aspettative e che arriva in un momento di profonda turbolenza globale, tra l’incognita dei dazi, la guerra in Ucraina e lo spettro di una nuova crisi commerciale. Come detto, ufficialmente, l’incontro celebra i 50 anni delle relazioni diplomatiche tra Bruxelles e Pechino. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Ue cerca di salvarsi dalla morsa del Dragone. Basterà un summit?