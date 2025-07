Lucas Vazquez Juventus resta viva questa ipotesi per la fascia bianconera Lo spagnolo vuole giocare la Champions! Ultimissime

Lucas Vazquez Juventus, resta viva questa ipotesi per la fascia bianconera. Lo spagnolo vuole giocare la Champions! Ultime sull’ex Real Madrid. Il calciomercato Juventus  continua la sua caccia all’esterno destro e tra le varie opzioni sul tavolo spunta anche un nome di esperienza e qualitĂ : Lucas Vazquez. Lo spagnolo, classe 1991, si è appena liberato a parametro zero dal Real Madrid, dove ha chiuso una lunga carriera fatta di titoli e affidabilitĂ , sia come esterno offensivo che come terzino nella difesa a quattro. Secondo quanto riferito da Tuttosport, la Juventus sta valutando l’opportunitĂ di inserire Vazquez nella rosa di Tudor. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

