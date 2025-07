Loot 3 | svelati data di uscita trama e cast della terza stagione della serie comedy con Maya Rudoplh

A poco più di un anno dalla fine della seconda stagione, Apple TV+ ha svelato la data di uscita di Loot 3, terza stagione della serie comedy con protagonista la super star della comicità americana Maya Rudolph nei panni di Molly Wells, una specie di versione comica dell'ex moglie di Jeff Bezos.

Loot – Una fortuna: ecco quando esce la terza stagione su Apple TV+ - Loot – Una fortuna: ecco quando esce la terza stagione su Apple TV+ Apple TV+ ha annunciato oggi che Loot – Una fortuna, la comedy interpretata e prodotta dalla sei volte vincitrice dell'Emmy Maya Rudolph, tornerà ufficialmente questo autunno con una terza stagione.

«Non vedo l'ora che il pubblico scopra cosa abbiamo in serbo per loro in questa nuova stagione. » Apple TV+ ha finalmente svelato quando potremo vedere la terza stagione di Loot – Una fortuna, la serie comica che vede Maya Rudolph sia davanti che dietro

Loot 3: svelati data di uscita, trama e cast della terza stagione della serie comedy con Maya Rudoplh

La stagione 3 di Loot - Una fortuna ha una data, La concierge Pokémon torna su Netflix e altre news in breve - Inoltre, nuove aggiunte ai cast di The Westies e Non siamo più vivi, e una nuova serie per il comico Chris Estrada.

la terza stagione di loot – una fortuna arriva il 15 ottobre su apple tv+ con 10 nuovi episodi - Apple tv+ lancia la terza stagione di Loot – una fortuna con Maya Rudolph, che segue Molly Wells mentre gestisce la Wells Foundation tra sfide filantropiche, relazioni comiche e dinamiche di potere.