Lookman Inter siamo ancora al muro contro muro con l’Atalanta | così i nerazzurri proveranno ad ammorbidire la posizione della Dea

. Il piano. Il futuro di Ademola Lookman è ancora tutto da scrivere. Il talentuoso esterno offensivo nigeriano, classe 1997, è da tempo in cima alla lista dei desideri della dirigenza nerazzurra per rinforzare il reparto offensivo di Cristian Chivu in vista della stagione 202526. Tuttavia, nonostante il forte interesse del calciomercato Inter, la trattativa con l’ Atalanta resta in una fase di stallo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club di Viale della Liberazione ha presentato un’offerta ufficiale da 40 milioni di euro, considerata adeguata in base alla valutazione interna della societĂ e al gradimento espresso dal giocatore. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lookman Inter, siamo ancora al muro contro muro con l’Atalanta: così i nerazzurri proveranno ad ammorbidire la posizione della Dea

