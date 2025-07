In Italia è in corso una delle ondate di caldo più intense dell'estate 2025. Come descritto sul sito meteogiuliacci.it nei prossimi giorni molte città, soprattutto nelle zone interne e pianeggianti, supereranno i 37-38°C. In Sicilia e Sardegna si toccheranno i 40°C, valori simili anche in Puglia. Roma, Firenze, Bari, Catania e Palermo raggiungeranno picchi tra 37°C e 39°C. Al Nord il caldo sarà meno estremo, concentrato in Emilia: a Bologna sono previste massime vicine ai 34°C e notti afose con minime oltre i 22°C. Il Ministero della Salute ha attivato i bollini di allerta: arancione per Roma, Frosinone, Messina, Palermo e Reggio Calabria; giallo per Bologna, Cagliari, Firenze e Venezia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "L'ondata più calda dell'estate". MeteoGiuliacci: quali città sono a rischio