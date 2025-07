L’ombra dell’omicidio nell’incendio di Sesto | 20enne morto carbonizzato l’ipotesi dell’innesco nella stanza

Sesto San Giovanni (Milano), 23 luglio 2025 – Potrebbe non essere stato un incidente. Anzi, i primi accertamenti fanno sospettare che l'incendio di via Fogagnolo non sia divampato per cause accidentali, ma che sia stato appiccato volontariamente da qualcuno per uccidere. Le indagini sono affidate agli investigatori della polizia, che attenderanno l'esito dei rilievi della Scientifica e degli specialisti dei vigili del fuoco per poi ricostruire quello che è accaduto. L'uomo senza identitĂ . Il primo passo delle indagini passerĂ inevitabilmente dall' identificazione dell'uomo deceduto nell 'incendio dell'abitazione al piano terra, che potrebbe essere un ventenne: il corpo era completamente carbonizzato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’ombra dell’omicidio nell’incendio di Sesto: 20enne morto carbonizzato, l’ipotesi dell’innesco nella stanza

Sesto Fiorentino: incendio nella notte, distrutti due furgoni e un’auto elettrica (foto) - Sul posto una squadra e un’autobotte. I Vigili del fuoco hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio che ha riguardato due furgoni e una vettura elettrica L'articolo Sesto Fiorentino: incendio nella notte, distrutti due furgoni e un’auto elettrica (foto) proviene da Firenze Post.

Incendio a Sesto Fiorentino: a fuoco auto elettrica e due furgoni / FOTO - Veicoli a fuoco ieri sera in via Tevere, a Sesto Fiorentino. L'allarme è scattato intorno alle 23 e sul posto si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Firenze Ovest, con una squadra e un'autobotte.

Incendio a Sesto San Giovanni, tre auto carbonizzate dalle fiamme: dentro c’è il cadavere di un uomo - Il rogo è divampato ieri sera a Sesto San Giovanni (Milano) in un parcheggio di via Fratelli Bandiera.

Incendio a Sesto San Giovanni, uomo trovato morto. Non si esclude l'omicidio - Le fiamme sono divampate nella notte al piano terra di una palazzina di Via Fogagnolo. Da rainews.it

Sesto San Giovanni, ventenne muore nell'incendio di una casa in via Fogagnolo. Si indaga per omicidio - Una persona è morta a Sesto San Giovanni, nel Milanese, per l'incendio divampato nell'appartamento di un immobile di 4 piani. informazione.it scrive