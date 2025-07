Lo straziante addio in musica di Ozzy Osbourne papà dell’heavy-metal ai suoi fan

Il mondo della musica dice addio al “principe delle tenebre”: Ozzy Osbourne muore a 76 anni dopo una lunga malattia. Compositore, cantante e fondatore dell’iconica band metal dei Black Sabbath, la leggenda del rock si è spenta all’età di 76 anni dopo aver lottato contro un male incurabile. Lo scorso 5 luglio si era esibito nel suo concerto di addio per salutare tutti i suoi fan nel mondo al Villa Park Stadium di Birmingham. Più di quarantamila persone tra lacrime, applausi e la voce di Osbourne che si spezza su “ Paranoid” una delle canzoni più famose e conosciute della band inglese e cavallo di battaglia in tutti i suoi concerti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

“Addio”. Lutto e choc nella musica: la cantante morta in un incendio scoppiato a casa di amici - Un nuovo lutto scuote il mondo della musica. Una delle voci più originali e indipendenti del panorama cantautorale degli ultimi decenni è scomparsa in circostanze tragiche, lasciando un vuoto profondo non solo tra i fan, ma anche tra chi ha condiviso con lei battaglie civili, progetti artistici e momenti personali.

Musica, addio a Ozzy Osbourne. Chi era il fondatore dei Black Sabbath - Lutto nel mondo della musica: è morto a 76 anni Ozzy Osbourne, frontman e leader dei Black Sabbath, considerato uno dei padri dell'heavy metal. Segnala italiaoggi.it

