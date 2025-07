Liverpool Completa firma dell’attaccante Hugo Ekitike di Eintracht Frankfurt

2025-07-23 22:49:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Liverpool ha completato la firma dell’attaccante di 23 anni Hugo Ekitike di Eintracht Frankfurt per una commissione iniziale di £ 69 milioni, fatta salva l’autorizzazione internazionale. Ekitike, il miglior marchio di Francoforte la scorsa stagione, ha completato con successo un medico e ha concordato termini personali con i Reds. Volerà a Hong Kong per unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra nel loro tour pre-stagione in Asia alla fine di questa settimana. Si ritiene che l’accordo possa eventualmente salire a £ 79 milioni in componenti aggiuntivi. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: ekitike - liverpool - firma - attaccante

Il Liverpool si chiude sull’accordo per Eintracht Francoforte in avanti Hugo Ekitike - 2025-07-20 11:52:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Liverpool è vicino al raggiungimento di un accordo per l’attaccante di Francoforte di Eintracht Hugo Ekitike, secondo i rapporti.

Liverpool preferisce firmare Hugo Ekitike rispetto ad altre opzioni di attaccante - Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.

Calciomercato Liverpool: trattativa aperta per Ekitike, Alexander Isak resta lontano! Gli aggiornamenti - Calciomercato Liverpool: trattativa aperta per Ekitike, Alexander Isak resta più lontano! Tutti gli aggiornamenti Il Liverpool avvia i contatti con l’Eintracht Frankfurt per valutare l’acquisto dell’attaccante francese Hugo Ekitike.

? Il Liverpool e il campo di Hugo Ekitike hanno riprogrammato il volo dell'attaccante per martedì mattina, poiché i documenti sono ancora in fase di firma. Nessun problema, Hugo atterrerà domani e si sottoporrà immediatamente alle visite mediche, per poi Vai su X

2025/2026: Hugo Ekitike venduto al Liverpool per 95 milioni di euro. 2024/2025: Omar Marmoush ceduto al Manchester City per 75 milioni di euro. 2024/2025: Willian Pacho venduto al Paris Saint-Germain per 40 milioni di euro. 2023/2024: Ra Vai su Facebook

Il Liverpool raggiunge l'accordo per la firma di Hugo Ekitike dall'Eintracht Frankfurt; Chi è Hugo Ekitike, il nuovo attaccante del Liverpool da 79 milioni di sterline; Hugo Ekitike sarà il nuovo attaccante del Liverpool per 95 milioni di euro.

Ufficiale Ekitike al Liverpool per 90 milioni - Hugo Ekitike è ufficialmente un nuovo acquisto del Liverpool, che ha pagato circa 90 milioni all'Eintracht Francoforte per un attaccante che non ha ancora giocato nella nazionale maggiore francese. Scrive msn.com

Liverpool, ecco Ekitike: ufficiale l'accordo con l'Eintracht, affare da 95 milioni - I Reds hanno annunciato l'accordo con l'Eintracht Francoforte per il 23enne attaccante francese, che arriva in una maxi- Segnala calciomercato.com