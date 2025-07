LIVE Universiadi 2025 risultati 23 luglio in DIRETTA | quattro medaglie dal nuoto Olivieri splendido bronzo nel martello Italvolley femminile sull’1-1

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE DI VOLLEY FEMMINILE DELLE UNIVERSIADI  (ITALIA-GIAPPONE) DALLE 20.00) 21:15 BASKET – Nella seconda semifinale femminile gli USA conducono per 53-44 sull’Ungheria. Siamo sul finire del terzo quarto. Nel pomeriggio la Cina ha conquistato il posto in finale superando ai supplementari la Polonia. 21:10 ATLETICA – Nullo del tedesco Hummel, argento con 77.03. Oro all’ucraino Kokhan grazie al lancio da 77.10. 21:08 ATLETICA – Non forza Giorgio, già felicissimo della medaglia di bronzo! 21:08 ATLETICA – PODIO OLIVIERI! E’ corto il lancio del polacco! Ultimo lancio per l’azzurro, che ha già al collo una medaglia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 23 luglio in DIRETTA: quattro medaglie dal nuoto, Olivieri splendido bronzo nel martello. Italvolley femminile sull’1-1

LIVE Italia-Giappone 1-1, Universiadi volley femminile 2025 in DIRETTA: 21-25, le nipponiche vincono il secondo set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TERZO SET 20.58 È salito il livello della ricezione giapponese che ha permesso così a Kumagai di giocare maggiormente al centro con Oyama ed in combinazione con Miyabe.

LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: inizia l’avventura, Italia ambiziosa in tanti sport - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della 32ma edizione delle Universiadi estive in corso di svolgimento in Germania.

LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: Italia subito all’attacco nel nuoto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della 32ma edizione delle Universiadi estive in corso di svolgimento in Germania.

