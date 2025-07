LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | ripreso Abrahamsen sarà volata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:10 Il gruppo riprende Jonas Abrahamsen. Sarà volata. 17:10 Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) vanta ancora pochi secondi di margine. 17:08 Siamo ai sei chilometri dalla fine. 17:08 Il vantaggio di Jonas Abrahamsen è di 11”. 17:06 Vincenzo Albanese (EF Education – EasyPost) ha cercato di reagire, non è però riuscito a tenere il passo del rivale. 17:04 Tentativo di attacco di Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). 17:02 Il vantaggio del poker di testa scende a 22”. 17:00 Il gruppo inizia a vedere la fuga. 16:58 Il francese Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) si è staccato dal gruppo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: ripreso Abrahamsen, sarà volata

LA CLASSIFICA GENERALE DEL TOUR DE FRANCE 17.11 Questa la classifica di tappa: 1 ABRAHAMSEN Jonas Uno-X Mobility 3:15:56 2 SCHMID Mauro Team Jayco AlUla 0:00 3 VAN DER POEL Mathieu Alpecin – Deceuninck 0:07 4 DE LIE Arnaud Lotto 0:53 5 VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike 0:53 6 LAURANCE Axel INEOS Grenadiers 0:53 7 WRIGHT Fred Bahrain – Victorious 0:53 8 BURGAUDEAU Mathieu Team TotalEnergies 0:53 9 SIMMONS Quinn Lidl – Trek 0:53 10 BALLERINI Davide XDS Astana Team 1:11

