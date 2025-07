LIVE Scherma Mondiali 2025 in DIRETTA | tutti gli azzurri del fioretto superano il primo turno! Rizzi Fiamingo e Kowalczyk avanti nella spada

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.31: Avanzano ai 16mi la francese Louis Marie, la britannica Caron e la statunitense Nixon 9.28: Rossella Fiamingo elimina la tedesca Hess Sancho sconfiggendola con il punteggio di 15-10 Fiamingo-Hess Sancho 14-9 Fiamingo-Hess Sancho 13-8 Fiamingo-Hess Sancho 11-6 Fiamingo-Hess Sancho 8-3 Fiamingo-Hess Sancho 6-2 Fiamingo-Hess Sancho 4-2 Fiamingo-Hess Sancho 2-2 Fiamingo-Hess Sancho 1-0 9.13: SarĂ la russa Yasinskaya ad affrontare l’azzurra Kowalczyk nei 16mi della spada. Avanzano anche la francese Rembi, la francese Vanryssel e la cinese Yu. Tra poco Fiamingo contro Hess Sancho 9. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: tutti gli azzurri del fioretto superano il primo turno! Rizzi, Fiamingo e Kowalczyk avanti nella spada

In questa notizia si parla di: fiamingo - diretta - scherma - mondiali

LIVE Scherma, Europei 2025 in DIRETTA: tutte le spadiste nel tabellone da 32, ma c’è il derby Santuccio-Fiamingo. Bene il fioretto maschile - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.27 Bisognerà attendere un po’ adesso per rivedere gli azzurri in pedana.

INIZIA IL MONDIALE DI SCHERMA Ecco il programma degli italiani in gara oggi, si inizia con la fase a gironi a cui prenderĂ parte ROSSELLA FIAMMINGO #Scherma #Fencing #Italia #Tbilisi2025 Vai su X

Mondiale Tbilisi 2025 – En plein di vittorie al girone e Rossella Fiamingo stacca il pass per il tabellone principale delle spadiste. Domani in palio le prime medaglie: otto azzurri saranno in pedana nelle gare individuali di spada femminile e fioretto maschile; LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Italia subito all’attacco con fioretto maschile e spada femminile; Italia ai Mondiali di Scherma 2025 su Sky, Rossella Fiamingo: Siamo quelle da battere.

Scherma, ai Mondiali Rossella Fiamingo riparte dalle eliminatorie: cosa può succedere oggi - La catanese, alla sua decima partecipazione iridata, sarà l’unica azzurra in pedana oggi nella giornata inaugurale del Mondiale di scherma di Tbilisi, in ... Segnala corrieredellosport.it

Italia ai Mondiali di Scherma 2025 su Sky, Rossella Fiamingo: "Siamo quelle da battere" - Sarà possibile seguire le gare chiave del Mondiale in diretta su Sky e in streaming su NOW . sport.sky.it scrive