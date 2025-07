CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.22: Nessun azzurro in pedana nei prossimi incontro: Matsuyama (JPN) – Dosa (HUN), Mylnikov (AIN) – Choi (HKG), Glasson (AUS) – Pauty (FRA), Otayza (CHI) – Tolba (EGY) 10.21: L’egiziano Hamza supera nettamente l’ungherese Toth ed è agli ottavi 10.20: Il numero uno del tabellone Massialas batte 15-14 il francese Anane ed è agli ottavi 10-15: Guillaume Bianchi senza soffrire più di tanto supera 15-6 il rappresentante di Hong Kong Ng e si qualifica per gli ottavi. esce invece lo statunitense Itkin per mano del cinese Zeng Bianchi-Ng 14-6 Bianchi-Ng 13-5 Bianchi-Ng 11-4 Bianchi-Ng 9-4 Bianchi-Ng 8-3 Bianchi-Ng 7-2 Bianchi-Ng 4-2 Bianchi-Ng 3-1 10. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Scherma, Mondiali 2025 in DIRETTA: Bianchi agli ottavi nel fioretto! Spadiste azzurre tutte ai 16mi