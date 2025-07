LIVE Italia-USA 2-0 Nations League volley femminile 2025 in DIRETTA | statunitensi in fuga nel terzo set 10-13

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-19 Out il primo tempo di Danesi. Adesso è un campionario di errori il match delle azzurre 15-18 Muro di Franklin 15-17 Muroooooooooooooooo Antropovaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 14-17 Errore al servizio Usa 13-17 Out Degradi da zona 4. Quanti errori. 13-16 In rete la ricostruzione di Degradi da zona 4 13-15 Out Lanier da zona 2 12-15 Mano out Degradi da zona 4 11-15 Mano out Igiede in primo tempo. Italia poco efficace in ricezione e in attacco ora. Gli Usa commettono meno errori e sono nettamente avanti ora 11-14 Pipe di A. Skinner 11-13 Diagonale di Sylla da zona 4 10-13 Diagonale di Samedy da zona 2 10-12 Diagonale di Sylla da zona 4 9-10 La slash di Orro 8-10 Ouy Egonu da seconda linea 8-9 Ace Rettke 8-8 La slash di Igiede 8-7 Parallela di Samedy da seconda linea 8-6 Mano out Orro da zona 2 7-6 Primo tempo Fahr 6-6 Errore al servizio Italia 6-5 Primo tempo Fahr 5-5 Errore al servizio Usa 5-4 Ace Samedy 4-4 Primo tempo Rettke 4-3 Parallela di Egonu da zona 2 3-3 Il pallonetto di Samedy da zona 2 a chiudere un’azione infinita 3-2 Murooooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 2-2 Parallela di Egonu da zona 2 1-2 Out Sylla da zona 4 1-1 Mano out Igiede 1-0 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee Orrooooooooooooooooooo 25-21 Degradiiiiiiiiiiiiiiiiii! Mano out dell’azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it

