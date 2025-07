LIVE Italia-Giappone 3-1 Universiadi volley femminile 2025 in DIRETTA | trionfo azzurro! Malual guida le italiane verso l’oro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.59 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Italia-Giappone. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 21.57 Grazie a questa vittoria l’Italia scavalca la Germania e sale in quinta posizione nel medagliere di queste Universiadi. La spedizione azzurra ha vinto 7 ori, 7 argenti e 15 bronzi 21.56 L’unica nota stonata di questa partita riguarda Matilde Munarini. La centrale azzurra non è riuscita a mostrare tutto il proprio sconfinato talento chiudendo l’incontro con 2 punti, di cui un muro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Giappone 3-1, Universiadi volley femminile 2025 in DIRETTA: trionfo azzurro! Malual guida le italiane verso l’oro

